SiegerlandStones – kleine Kunstwerke auf Steine erobern unsere Herzen

(wS/at) Kreuztal 07.06.2020 | SiegerlandStones: finden – posten – weiter reisen lassen

Wer momentan im Kreis Siegen-Wittgenstein an der frischen Luft unterwegs ist, staunt mitunter nicht schlecht. Tauchen doch seit einiger Zeit überall am Wegesrand kleine Kunstwerke auf. Mitunter findet man sie im Wald, in Parks oder mitten in der Stadt. Sie sind kreativ bemalt und mit Sprüchen und Blumen dekoriert. Aber was genau steckt dahinter?



Im Kreis Siegen-Wittgenstein ist das vor allem die Gruppe SiegerlandStones.

Bei Facebook haben sie dazu den Aufruf gestartet. Der lautet ganz einfach: Nehme einen Stein mit nach Hause, bemale ihn und lasse ihn irgendwo draußen liegen, damit andere Menschen ihn finden und sich freuen können. Damit die Künstler und Interessierten auch erfahren, ob ihre kleinen Werke gefallen gefunden haben, werden die Finder aufgerufen, Bilder zu machen und z.B. auf Facebook oder Instagram zu teilen.Ganz einzigartig ist dieses Projekt jedoch nicht. Deutschlandweit gibt es inzwischen zahlreiche Gruppen, die ähnliche Aufrufe gestartet haben. Vor allem während der letzten Wochen, als Schulen und Geschäfte geschlossen hatten, haben sich viele diesem neuen Trend angeschlossen. In der Tat hilft die Aktion gleich gegen mehrere Probleme des Lockdowns. Zum einen kommen alle mal wieder an die frische Luft, können sich kreativ austoben und über Facebook kommt man schließlich mit anderen ins Gespräch. Zwar passt die Aktion also super in die Corona-Zeit aber entstand vielerorts bereits früher. Auch die Gruppe SiegerlandStones ist bereits seit letztem Herbst online.

Mitmachen geht ganz einfach. Bei einem Spaziergang Steine sammeln. Oft gibt bereits die Form die erste kreative Idee. Klar ist: Jeder Stein ist einzigartig und in jedem steckt eine ganz eigene Idee. Damit die Farbe nachher haftet müssen die Fundstücke natürlich erst einmal gereinigt werden. Utensilien zum Malen bereitlegen und eine Unterlage nicht vergessen. Je nach Motiv bietet es sich an die Steine mit weißer Farbe zu grundieren. Öl- und Acrylfarbe sind bestens geeignet. Anschließend sollten man die Farbe trocknen lassen. Für Details und Konturen bieten sich auch wasserfeste Stifte an. Damit die Steine schließlich auch wetterfest bleiben, empfehlen sich Fixiermittel oder Klarlack. Malen ist eine beruhigende Beschäftigung für Jung und Alt. Und ein Bastelprofi muss man für die Aktion schließlich auch nicht sein.

Viele entdecken inzwischen auch abseits der Aktion gefallen an dem neuen Hobby. Steine bemalen ist nicht nur eine schöne Beschäftigung, sondern die Werke eignen sich auch als Deko für Haus und Garten oder als nettes Mitbringsel oder Geschenk.

Sind die Kunstwerke fertig, geht es damit ab in die Natur. Die besten Orte sind am Wegesrand und an Schildern. Wie viel Freude das Suchen und Aussetzen der Steine macht, lässt sich bei Facebook SiegerlandStones erkennen. Inzwischen sind fast 5000 Mitglieder in der Gruppe registriert und teilen ihre Funde. So mancher Stein ging dabei schon durch mehrere Hände. Auch das Durchschauen der Sammlung macht Spaß. Neben witzigen Ideen sind große und kleine Kunstwerke dabei. Von fotorealistischen Darstellungen bis zu den ersten zaghaften Versuchen von Kindern. Häufig machen die aufmunternden Worte auf den Steinen Freude. Für manche gestaltet sich das Suchen zu einem großen Abenteuer. So schreiben Benutzer in der Gruppe: “Nach langem Suchen habe ich heute endlich einen neuen Stein gefunden.” Schnell wird gepostet, wo der Fund gemacht wurde und schon geht die Reise weiter. Für andere Finder ist die Aktion noch neu. Viele finden den Hinweis auf der Rückseite der Steine und melden sich überrascht in der Gruppe.