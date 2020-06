Spende an das Café Patchwork

(wS/red) Siegen 19.06.2020 | Kuchen für das Café Patchwork

Leckere Spende erreichte den Tagesaufenthalt in Siegen-Weidenau

Leckere Teilchen und schmackhafte Kuchen wurden jetzt im Café Patchwork serviert. Im Tagesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Südwestfalen freuten sich Besucher und Team-Mitglieder über den Einsatz einer Spenderin, die den Snack anlässlich ihres Geburtstages spendete. Die Dame, die anonym bleiben möchte, lernte das Café Patchwork noch in Zeiten vor Corona kennen, als sie dort einen Termin mit dem Zonta Club Siegen wahrnahm. Die Arbeit, die in der Herrenwiese geleistet wird, gefiel ihr so gut, dass sie nun auch privat helfen wollte.

„Dieses außergewöhnliche Geschenk freut uns sehr. Es ist toll, zu sehen, wie viele Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit an unsere Arbeit denken“, dankte der Fachleiter der Wohnungslosenhilfe, Dirk Strauchmann. Jede Spende ist willkommen. Besonders benötigt werden derzeit Suppen- oder Eintopf-Konserven. Wer lieber Geld spendet, kann damit ein derzeit laufendes Küchenprojekt im Café Patchwork unterstützen: Um das Spülen der großen Töpfe zu erleichtern, soll ein XXL-Wasserhahn angeschafft werden. Dirk Strauchmann: „Diese Anschaffung ist uns ein dringendes Anliegen.“

