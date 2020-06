(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 17.06.2020 | TuS Ferndorf verlängert mit Toni Sario

Der TuS Ferndorf baut weiter fleißig am Kader für die kommende Saison und verlängert den Vertrag mit dem spanischen Rückraumlinken Toni Sario, der Anfang Februar von der seit gestern endgültig als Zweitliga-Absteiger feststehenden HSG Krefeld zum Traditionsclub aus dem Siegerland kam.

Der 1,98 Meter große Junioren-Nationalspieler seines Landes konnte in den vier Spielen, die er für den TuS absolvierte, bereits sein großes Potenzial andeuten. „Toni ist ein sehr talentierter und wurfstarker Rückraumspieler, der in der kommenden Saison bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen soll.

Dabei wird ihm unser neuer Trainer Robert Andersson sicher jede Unterstützung bieten,“ freut sich Ferndorfs Geschäftsführer Mirza Sijaric über die Vertragsverlängerung mit dem jungen Spanier.

