A45: Talbrücken Rinsdorf und Rälsbach Ersatzmaßnahme Natur und Landschaft

(wS/red) Wilnsdorf/Wilgersdorf 31.07.2020 | Die Projektgruppe A45 der Regionalniederlassung Südwestfalen von Straßen.

NRW beginnt voraussichtlich nächste Woche Donnerstag (6.8.) mit der Umsetzung einer Naturschutzmaßnahme. Diese dient als sogenannte Ersatzmaßnahme für Eingriffe in Natur und Landschaft bei dem Ersatzneubau der A45 Talbrücken Rinsdorf und Rälsbach. Im Bereich der Naturschutzgebiete „Weißbachtal“ und „Grube Neue Hoffnung“ bei Wilnsdorf/Wilgersdorf werden Bestände von Fichten gefällt und die Flächen in hochwertige Grünlandflächen umgewandelt.

Hierzu werden die Baumstümpfe nach der Fällung entnommen und die Flächen so vorbereitet, dass im Anschluss eine Einsaat mit sogenannten Regio-Saatgut erfolgen kann. Dieses Saatgut ist in der Region Siegen zuvor gewonnen worden. Insgesamt werden so ca. 2 Hektar auf 11 einzelnen Flächen umgesetzt.

Die Maßnahme ist zuvor mit untere Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Biologischen Station Siegen Wittgenstein abgestimmt worden. Die Bundesrepublik Deutschland investiert in diese Naturschutzmaßnahme rund 200.000 €.

