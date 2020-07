Das Rote Kreuz zieht Einsatzbilanz und informiert an den Haustüren

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 07.07.2020 | In den nächsten Tagen und Wochen werden daher „DRK-Botschafter“ über die Arbeit des DRK in Siegen-Wittgenstein an den Haustüren informieren.

Das Rote Kreuz in Siegen-Wittgenstein ist mit seinen rund 1.000 ehrenamtlichen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern seit Beginn der Corona Krise weit mehr als sonst, in Einsätze eingebunden.

„Es zeigt sich gerade in dieser Zeit welche Bedeutung es hat, auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und auf das Einsatzmaterial schnell zurückgreifen zu können. Die kontinuierliche Qualifizierung unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte in den unterschiedlichsten Ausbildungsbereichen wie Technik, Sanitätsdienst, Betreuung und Verpflegung sowie im Bereich der Abwehr chemischer, biologischer, radiologischer, nuklearer und explosiver Stoffe, ist ein wichtiger Baustein in der Schlagkräftigkeit des DRK “, sagt Kreisrotkreuzleiter Stefan Bassil.

Seit März 2020 hat das DRK-Ehrenamt in Siegen-Wittgenstein rund 100 Krankentransporte mit Covid-19 Infizierten oder Verdachtsfällen durchgeführt, in der gemeinsamen Einsatzleitung von DRK und Maltersern rund 150 Hilfeersuchen für „SiWi hilft „vermittelt, bei der Einrichtung und Reaktivierung des Kredenbacher Krankenhauses unterstützt, mehrfach Palletten mit Schutzausrüstung nach Siegen Transportiert und DRK Teams nach Berlin und Gütersloh entsendet, um bei der Entnahme von Covid-19 Test zu unterstützen.

Insgesamt wurden bisher diesen Einsätzen rund 9.502 KM mit Einsatzfahrzeugen gefahren und 2.466 Einsatzstunden von rund 150 Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern geleistet.

Das DRK ist dabei eine unabhängige Hilfsorganisation und ein unabhängiger Wohlfahrtsverband, welcher sich in den ehrenamtlichen Bereichen hauptsächlich durch Fördermitglieder und Spenden finanziert.

Die „DRK-Botschafter“, sind mit deutlich erkennbarer DRK-Bekleidung, einem offiziellen Schreiben des DRK-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. und Informationsmaterialien über die Rotkreuzarbeit des DRK vor Ort ausgestattet. Aufgrund der aktuellen Situation um Covid-19, werden die „DRK-Botschafter“ einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Desinfektionsmittel mit sich führen und ein Beratungsgespräch vor der Haustüre bzw. Wohnungstür führen.

„Jedes Jahr verlieren die DRK-Ortsvereine und Frauenvereine in Siegen-Wittgenstein eine hohe Anzahl langjähriger Fördermitglieder. Der überwiegende Grund ist, dass die finanziellen und ideellen Unterstützer verstorben sind. Mit den kontinuierlichen Fördermitgliedsgewinnungsaktionen schaffen die Ortsvereine und Frauenvereine ihre Spendenbeiträge stabil zu halten. Dabei liegt nicht jedem Menschen eine ehrenamtliche Mitarbeit in einem Verein. Unsere Rotkreuzler finanziell zu unterstützen kann ein Weg sein, sich auf andere Art für Mitmenschen zu engagieren“, sagt Vorstand Dr. Martin Horchler.

Einer der Grundsätze des Roten Kreuzes ist die „Freiwilligkeit“. Deshalb legt man besonderen Wert darauf, dass niemand zu einer Mitgliedschaft gedrängt wird. Die Mitgliedergewinnung ist offiziell bei Polizei und Ordnungsamt bekannt.

Rückfragen und Informationen zur DRK-Mitgliedergewinnung erhält jeder Interessierte unter der Tel. 0271-33716-0 oder unter www.drk-siegen-wittgenstein.de, teilt das Rote Kreuz weiterhin mit.

