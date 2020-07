(wS/red) Neunkirchen/Burbach/Wilnsdorf 06.07.2020 | Der neue „Seniorenwegweiser Südliches Siegerland“ ist da!

Die 4. Ausgabe des gemeinsamen Seniorenwegweisers von Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf ist ab sofort in allen Rathäusern kostenlos erhältlich.

Die druckfrischen Exemplare erscheinen in einem ganz neuen Format, mit größerer Schrift und gefüllt mit vielen Informationen rund um das Leben und Wohnen im Alter im südlichen Siegerland. Für die optische Gestaltung wurden Fotos aus den jeweiligen Ortsteilen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt mit schönen Ansichten und besonders reizvollen Gebäuden.

Der demographische Wandel macht auch vor den Gemeinden im südlichen Siegerland nicht halt. Die Bevölkerung wird älter und bunter. Das stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen, denen sie sich auf vielfältige Weise stellen. Es ist dabei ein besonderes Anliegen, die Eigenständigkeit der Seniorinnen und Senioren nach Möglichkeit lange zu erhalten, um damit ein selbstbestimmtes Leben zu fördern. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird eng mit verschiedenen Partnern aus Vereinen, Gruppen, Institutionen sowie Einrichtungen und privaten Personen zusammengearbeitet.

Die Gemeinden Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf, die sehr erfolgreich in der Seniorenarbeit kooperieren, möchten mit dieser aktuellen Broschüre Informationen und Hilfestellungen in ihren Gemeinden bieten.

Natürlich stehen in den drei Kommunen auch die jeweiligen Ansprechpartnerinnen der Senioren-Service-Stellen persönlich für alle Anliegen zur Verfügung. Bettina Großhaus-Lutz für die Gemeinde Neunkirchen, Jutta Schmidt für Wilnsdorf und Birgit Meier-Braun für Burbach. Sie beraten und informieren bei konkreten Fragen und zeigen vielfältige Wege der Hilfe, Unterstützung und Mitwirkung auf.

Der Seniorenwegweiser Südliches Siegerland ist ab sofort auch auf den Homepages der Rathäuser Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf auf den Seiten der Senioren-Service-Stellen verlinkt und kann somit auch online genutzt werden.

