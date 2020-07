Kreuztaler Rathaus ab Mittwoch wieder geöffnet

(wS/red) Kreuztal 07.07.2020 | Kreuztaler Rathaus ab 08. Juli wieder geöffnet

Bürgerinnen und Bürger können ab Mittwoch, den 08. Juli 2020 alle Angelegenheiten wieder persönlich im Rathaus erledigen. Die Corona-bedingte Schließung des Rathauses sowie der Nebenstellen für Publikumsverkehr wird zu diesem Termin aufgehoben. Um weiterhin das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, muss beim Betreten des Rathauses eine MundNase-Bedeckung getragen werden.

Eine vorherige Terminvereinbarung wird empfohlen, auch, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Das ist möglich über die zentrale Rufnummer unter 02732 – 510 oder per Email an info@kreuztal.de . Das Bürgerbüro ist telefonisch erreichbar unter 02732 – 51 333 oder per Email an s.akca@kreuztal.de.

Die Durchwahlen zu den Sachbearbeiter*innen sind auf der Internetseite www.kreuztal.de hinterlegt.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier