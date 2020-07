Mercedes ging nach einem technischen Defekt in Flammen auf

(wS/ls)Kreuztal- Krombach 18.07.2020| Samstagabend musste die Feuerwehr Kreuztal zu einem PKW- Brand auf die HTS. In der Abfahrt Krombach aus Richtung Kreuztal kommend stand eine Mercedes C Klasse wegen eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Sie löschten den PKW mit einem, unter Atemschutz ausgerüstetem Angriffstrupp ab. Am Mercedes entstand Totalschaden. Während der Lösch- und Bergungsmaßnahmen war die Abfahrt Krombach voll gesperrt.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de

<strong>Anzeige/Werbung</strong> – <a title=“Werbung Siegerland NRW“ href=“http://www.wirsiegen.de/2012/02/ihre-werbung-auf-wirsiegen-de/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier</a>