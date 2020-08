Brennender Papiercontainer in Weidenau in der Glückaufstraße

(wS/red) Siegen-Weidenau 06.08.2020 | Kurz nach 1 Uhr in der Nacht zu Donnerstag brannte ein Papiercontainer in Weidenau in der Glückaufsraße. Die Siegener Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand. Eine Ausdehnung des Brandes auf weitere Container konnte verhindert werden.

Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist hat die Polizei die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de