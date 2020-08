RaBauKi e. V.: Abschluss des Sommerprojekts

(wS/red) Siegen 09.08.2020 | RaBauKi schließt die Tore und plant die Wochenendöffnungszeiten

Das Sommerprojekt endet nach vier Wochen Sommer, Sonne, Abstandsregeln

Zum Ende des RaBauKi-Ferienprojekts zieht der Verein und das ausführende Team eine Bilanz zum Corona-Sommer.

Vieles, bei weitem nicht alles, war anders: RaBauKi unter Corona-Bedingungen hieß weniger Leben und weniger Vielfalt als sonst. RaBauKi im Jahr 2020 kennzeichneten Abstände und Bezugsgruppen. Und für Eltern war RaBauKi ein RaBauKi ohne Zugang. Die Hütten der Kinder konnten nur auf Fotos begutachtet werden.

Aber: Die insgesamt rund 160 Kinder, die den Siegener Abenteuerspielplatz auch in diesem Sommer besuchen konnten, erlebten auch vieles Gewohntes. Der Hüttenbau war ebenso möglich, wie das Werken in der Werkstatt, das Schreiben in der Tageszeitung, das Verweilen am Lagerfeuer oder die Arbeit in der Schmiede. Die Kinder konnten malen, schnitzen, den umliegenden Wald erkunden und auf dem Fischbacherberg die Seele baumeln lassen.

Der wunderschöne Sommer tat sein Übriges, sodass das erstmalig vierwöchige Projekt als Erfolg anzusehen ist. Aber alle – Kinder wie Teamer/-innen – wünschen sich für 2021 wieder Normalität. Der brummende Platz mit 150 Kindern, Gesang, Platzübernachtung zahlreichen Stationen, die es dieses Jahr nicht gab, fehlt trotz positiver Rückmeldungen seitens der Kinder und ihrer Eltern.



Nun aber steht erst einmal der Abbau des Projekts bevor und dann die Planung für die Wochenendöffnungszeiten. Denn nach dem Sommer geht es an den Wochenenden wieder weiter. Nachdem die Öffnungszeiten seit den Kontaktsperren im März ausfielen, kann es nun wieder losgehen.

Mehr als 10 Wochenendöffnungszeiten wird es noch bis zum Jahresende geben, so es die Vorgaben zulassen. Derzeit könnten die Wochenendöffnungszeiten mit den Erfahrungen des Sommers gut stattfinden. Zum ersten Mal werden die Kinder wieder am 22./23.8.2020 eingeladen. Wichtig: Vor jeder Öffnungszeit auf die Website des Vereins unter www.rabauki.de schauen.

Anders als sonst werden auch die Wochenendöffnungszeiten auch sein. Nachverfolgungslisten und Bezugsgruppen wird es auch hier geben. Aber das Planungsteam ist sich sicher, dass die Öffnungszeiten für die Kinder ein wertvolles Angebot sein können. Und nach allem, was man weiß, ist ein Angebot unter freiem Himmel in diesen Tagen ja bestens geeignet, um Infektionen vorzubeugen!

