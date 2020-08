Teilweise längere Streckensperrungen auf der Rhein-Sieg-Strecke nach Köln

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 26.08.2020 | Rhein-Sieg-Strecke: Gleis- und Hangsicherungsarbeiten vom 4. September bis 25. Oktober 2020

Betroffene Streckenabschnitte Herchen – Schladern – Au (Sieg) – Betzdorf – Kirchen – Siegen • Haltausfälle und Fahrplanänderungen auf den Linien RE 9, RB 90, RB 93, RE 99 • Busse im Schienenersatzverkehr • Bahn investiert über 3,7 Millionen Euro

Die Deutsche Bahn (DB) führt in mehreren Bauphasen, beginnend ab Freitag, 4. September, auf der „Rhein-Sieg-Strecke“, in den Abschnitten Au (Sieg) – Wissen (Sieg), Wissen (Sieg) – Betzdorf (Sieg) und Betzdorf (Sieg) – Kirchen, Gleis- und Hangsicherungsarbeiten durch. Diese Arbeiten erfordern Sperrung der Strecke. Daher kommt es zu Fahrplanänderungen und Haltausfällen bei den Zügen der Regional-Express-Linie RE 9 (DB Regio) und den Regional-Bahn-Linien RB 90, RB 93 und im Einzelfall RE 99 (HLB, 3LänderBahn).

Es werden insgesamt über 5 Kilometer Gleise und 12 Weichen erneuert. Im Rahmen des Projektes der Hangsicherung werden rund 400 Anker zur Stabilisierung des Erddamms gesetzt.Die Bahn investiert insgesamt über 3.7 Millionen Euro in die Infrastruktur.

In der Zeit von Freitag, 04.09.2020, 22 Uhr, bis Freitag, 25.09.2020, 22 Uhr, fallen alle Züge der RE 9, RB 90, RB 93 und RE 99 zwischen Wissen (Sieg) und Au (Sieg), und einzelne Züge der RE 9 zwischen Wissen (Sieg) und Au(Sieg) bzw. Schladern (Sieg), aus. In Tagesrandlagen kommt es zudem auf den Linien RB 90 und RB 93 auch zwischen Westerburg, Altenkirchen und Au (Sieg) zu Fahrplanabweichungen.

Die meisten Züge zwischen Wissen (Sieg) und Siegen Hbf, sowie einige Züge zwischen Au (Sieg) und Hennef (Sieg) verkehren zeit- und teilweise in geänderten Fahrzeiten.

In der Zeit von Freitag, 25.09.2020, 21 Uhr, bis Sonntag, 27.09.2020, 1 Uhr, fallen zwischen Betzdorf (Sieg) und Au (Sieg) alle Züge der RE 9, RB 90 und RB 93 aus. In Tagesrandlagen kommt es zudem auf den Linien RB 90 und RB 93 auch zwischen Westerburg, Altenkirchen und Au (Sieg) zu Fahrplanabweichungen.

Am Sonntag, 27.09.2020, kommt es zusätzlich bei den Zügen der RE 9 zwischen Betzdorf (Sieg) und Au (Sieg), sowie zwischen Betzdorf (Sieg) und Schladern (Sieg) zu Zugausfällen und Fahrzeitänderungen.

In der Zeit von Montag, 28.09.2020 bis Sonntag, 25.10.2020 um 02:00 Uhr, fallen alle Züge der RE 9, RB 90, RB 93 und RE 99 zwischen Wissen (Sieg) und Betzdorf (Sieg) sowie einzelne Züge auch zwischen Au (Sieg) und Betzdorf (Sieg) aus. In Tagesrandlagen kommt es zudem auf den Linien RB 90 und RB 93 auch zwischen Westerburg, Altenkirchen und Au (Sieg) zu Fahrplanabweichungen.

Die meisten Züge zwischen Betzdorf (Sieg) und Siegen Hbf, verkehren zeit- und teilweise in geänderten Fahrzeiten.

Zusätzlich fallen von Samstag, 17.10.2020 um 22:00 Uhr bis Sonntag, 18.10.2020 um 12:00 Uhr sämtliche Züge zwischen Betzdorf (Sieg) und Kirchen aus.

Alternativ verkehren für alle ausfallenden Züge Busse im Schienenersatzverkehr (SEV). Die Abfahrt der Busse erfolgt und Schladern, Au (Sieg), Wissen (Sieg), Betzdorf (Sieg) und Kirchen am Bahnhof. In Etzbach fahren die Busse an der Bushaltestelle Bogenstraße und in Scheuerfeld an der Bushaltestelle Wallmenroth Hauptstraße ab. Die Reisezeiten verlängern sich dadurch um ca. 30 Minuten.

Die Fahrplanänderungen der Deutschen Bahn und der Hessischen Landesbahn sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Zusätzlich steht ein gedrucktes Fahrplanheft zur Verfügung. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, www.hlb-online.de und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar. Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht zu vermeiden. Wir bitten die Reisenden um Verständnis.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier