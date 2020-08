TuS Ferndorf startet Dauerkarten Bestellung für die Saison 2020/21

(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 02.08.2020 | TuS Ferndorf: Dauerkarten-Reservierung startet

Eine historische Saison liegt nun hinter dem TuS Ferndorf, erstmals wurde eine Spielzeit vorzeitig abgebrochen und zehn Spieltage nicht mehr ausgetragen. Der TuS Ferndorf belegte am Ende nach einer furiosen Serie von 15:3-Punkten einen sehr guten neunten Tabellenplatz.

Saisonbeginn am 3. Oktober mit Hygienekonzept der Handball-Bundesliga (HBL)

Nun freuen wir uns nach einer langen handballlosen Zeit auf die Saison 2020/2021 der 2. Handball Bundesliga, die für uns am 3. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger TV Großwallstadt beginnen wird.

Nachdem in der letzten Woche das Hygiene-Konzept der Handball-Bundesliga allen Profiklubs zur Verfügung gestellt wurde und damit mehr Klarheit darüber herrscht, mit welcher Zuschauerbeteiligung die Saison gestartet werden kann, haben wir uns dazu entschlossen, mit dem Dauerkartenverkauf zu beginnen.

An dieser Stelle möchte sich der TuS Ferndorf nochmals ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Treue und jederzeitige Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken. Es hat uns sehr geholfen, dass Sie auf Rückforderungen aus den fünf nicht ausgetragenen Heimspielen verzichtet haben. Als Dankeschön an unsere treuen Fans planen wir aktuell die Preise für die Saisontickets auf Vorjahresniveau zu halten, obwohl wir angesichts der deutlich niedriger anzusetzenden Zuschauerauslastung und daraus resultierender Mindereinnahmen die Preise erhöhen müssten.

Dauerkartenreservierung startet offiziell am Montag, 03. August 2020

Sport, Spannung, Dramatik und eine ganz besondere Atmosphäre in unserem runderneuerten Hexenkessel „Sporthalle Stählerwiese“ sind ständige Begleiter unseres Teams in der stärksten 2. Handball-Liga der Welt. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Holen Sie sich daher die Sitzplatz-Dauerkarte für die Heimspiele des TuS Ferndorf in Liga 2.

Ab sofort können alle bisherigen Dauerkartenbesitzer und die, die es werden wollen – ihre Dauerkarten bestellen, sofern dies bisher noch nicht geschehen ist.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Hygiene-Vorschriften keine Stehplatztickets geben wird.

Pro Dauerkarten-Bestellung ein Name

Alle aktuellen Dauerkarten-Inhaber haben bis zum Freitag, 17.08.2020 ein Vorkaufsrecht auf Ihre Dauerkarte(n) für die kommende Saison 2020/201. Wer seine Dauerkarten in der kommenden Saison wieder nutzen möchte, sollte das Dauerkarten-Online-Bestellformular über die Homepage des TuS Ferndorf nutzen, alternativ eine kurze Mail an tickets@tus-ferndorf.de senden.

Bitte auch die Aktualität des SEPA-Lastschriftmandates prüfen oder ggf. ein neues SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Folgendes ist bei der Bestellung unbedingt zu beachten:

Aufgrund des Hygienekonzeptes sind in der neuen Saison alle Dauerkarten personalisiert, d. h. wir benötigen von jedem einzelnen Dauerkarteninhaber die persönlichen Daten, also den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse (sofern vorhanden). Sammelbestellungen wie bisher auf einen Namen sind damit nicht mehr möglich.

Ab dem 01.09.2020 und damit mehr als einen Monat vor Saisonbeginn, werden die nicht bestätigten Plätze neu vergeben.

Bestellwege

Für neue Dauerkartenwünsche verwenden Sie bitte ebenfalls die beiden aufgezeigten Wege, entweder per Mail an tickets@tus-ferndorf.de oder bequem über dieses Onlineformular. Einfach Formular ausfüllen und auf „Absenden“ klicken.

Alle Fans, die nicht über die digitalen Medien verfügen, senden ihre Bestellung bitte schriftlich an: Geschäftsstelle in 57223 Kreuztal-Ferndorf, Marburger Str. 185.

Ab dem 21.09.2020 werden die SEPA-Lastschriftmandate eingelöst. Die Dauerkarten werden pünktlich zum 1. Heimspiel verteilt.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier