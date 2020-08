Unfall auf der HTS – Streifenwagen der Polizei kollidiert mit Mittelschutzplanke

(wS/red) Kreuztal 09.08.2020 | Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizei die Hüttentalstraße (HTS) von Kreuztal kommend in Fahrtrichtung Buschhütten. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrtbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de