Wenden – PKW kommt von Fahrbahn ab und landet am Baum

(wS/red) Wenden 03.08.2020 | In der Nacht zu Montag gegen 01:20 Uhr ist es auf der Hauptstraße in Wenden zu einem schweren PKW-Unfall gekommen. Ein mit zwei Personen besetzter PKW befuhr die Hauptstraße von Girkhausen kommend in Richtung Wenden. Am Ortseingang von Wenden kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen auf einem Privatgrundstück stehenden Anhänger und landete dann seitlich liegend an einem Baum neben der Fahrbahn. Nach ersten Infos wurden beide Personen bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst aus Olpe war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Update: Der Fahrer, ein 19-jähriger Mann wurde schwer verletzt, sein 18-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Unfallursache: Unangepasste Geschwindigkeit

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de