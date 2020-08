wirSiegen-Ausflugstipps: Affen- & Vogelpark Eckenhagen

(wS/at) Siegen – Eckenhagen 23.08.2020 | Etwa eine halbe Stunde Fahrtzeit mit dem Auto von Siegen nach Eckenhagen. Über die Autobahn A45 und dann die A4 bis zur Ausfahrt Eckenhagen oder etwas länger gemütlich über die Landstraße, findet man an der Adresse Am Bromberg 6, 51580 Reichshof den Affen- & Vogelpark Eckenhagen (Google Maps).

Wir haben uns gestern Nachmittag den Park bei Sonnenschein und vereinzelten Wolken angeschaut und sind sehr angenehm überrascht.

Dort angekommen stehen genügend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Der Eintrittspreis von 14,70€ und für 12,70€ für Kinder bis 14 Jahre (Kinder bis 90cm kostenlos) ist für das, was man dort geboten bekommt angemessen.

Der Affen- & Vogelpark Eckenhagen ist mit einer Größe von acht Hektar der größte private Tierpark in NRW. Folgt man dem drei Kilometer langen Rundweg, kommt man an allem vorbei, was den Park so interessant macht. Sieben Freiflughallen, Affengehege, den Streichelzoo, Grillhütten, Gartencafé, mehrere Spielplätze und eine Indoor-Erlebnishalle von.2.200 m².

180 Tierarten sind hier zu Hause und man ist ganz nah dran: Berberaffen, Totenkopfäffchen, Damwild, Enten, Gänse, freilaufende Hühner, Sittiche, Störche, Eulen, Kraniche, Sichler, Papageien, Flamingos, Fasane, Kleinvögel wie Kanarien, Reisfinken, Diamanttäubchen, Lachtäubchen, Ziegen, Meerschweinchen, Erdmännchen, Polarfüchse, Zwergotter, Nasenbären, Schweine , Weißnackenkraniche, Schneeeule, Schwarzstörche, Kakadus, Aras, Kronenkraniche, Nachtreiher, Uhus, Fasane, Enten, Gänse, Schwäne, Emus, Nandus und viele mehr.

Wir hatten in den etwa 3 Stunden wo wir im Park waren gar nicht die Zeit, alles zu sehen und zu erleben. Die Möglichkeiten sind so vielfältig.

Für Kinderherzen gibt es neben den vielen Tieren auch genügend Möglichkeiten um zu Spielen. Wasserkarussell und Gondelbahn, Trampoline, Schaukeln, Karussell, Traktorparcours und einiges mehr. Und vor allem: Viel Platz um sich auch mal gemütlich auf einer der Bänke auszuruhen und die herrliche Natur zu genießen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Die Öffnungszeiten: Montag – Sonntag von 09:00 bis 19:00 Uhr

Unser Fazit: Sehr empfehlenswert! Ein sehr schöner, gepflegter Park wo auch die vielen Tiere den Eindruck hinterlassen, dass es ihnen hier sehr gut geht.

Zur Homepage: Affen-und-Vogelpark.de