14 neue Corona-Fälle – Zahl der Erkrankten in Kreuztal steigt auf 29

(wS/si) Kreis Siegen 17.09.2020 | 14 neue Corona-Fälle/ Vier Personen genesen – Kontaktpersonen der Hochzeiten alle negativ getestet

In den vergangenen 24 Stunden sind 14 neue positive Corona-Testergebnisse im Kreisgesundheitsamt eingegangen:

Betroffen sind elf Personen aus Kreuztal (ein Baby, drei Kinder, ein Jugendlicher, eine Frau Anfang 20, eine Frau Anfang 30, eine Frau Mitte 30, eine Frau Anfang 50, eine Frau Ende 50 und eine Frau Mitte 60), eine Frau Mitte 50 aus Wilnsdorf, ein Mann Anfang 40 aus Bad Berleburg und ein Kind aus Siegen.

Elf Personen hatten Kontakt zu einem bereits bekannten Covid-19-Fall, eine Person ist von einer Reise zurückgekehrt, eine wurde mit auftretenden Symptomen vom Hausarzt getestet und eine weitere bei Aufnahme in eine Einrichtung. Gleichzeitig konnten heute vier Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden:

Zwei Personen aus Bad Berleburg (ein Mann und eine Frau Anfang 70), ein Mann Anfang 30 aus Siegen und eine Frau Mitte 20 aus Burbach.

Derzeit muss ein Patient aus dem Kreisgebiet aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 610 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 540 sind wieder genesen, acht verstorben.

Aktuell infiziert sind 62 Personen.

Hochzeiten

Inzwischen sind auch die Befunde der Personen aus Siegen-Wittgenstein eingetroffen, die an Hochzeiten im Rheinisch-Bergischen Kreis und in Burbach teilgenommen hatten. In beiden Fällen hatte es auf der Hochzeit einen Covid-19-Fall gegeben. Die Testergebnisse der Kontaktpersonen (Rheinisch-Bergischer Kreis: 60 und Burbach: 70) sind alle negativ, die Quarantäne ist aufgehoben.

Aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) verteilt auf die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein:·

Bad Berleburg 1·

Bad Laasphe 0·

Burbach 2·

Erndtebrück 0·

Freudenberg 3·

Hilchenbach 2·

Kreuztal 29·

Netphen 2·

Neunkirchen 6·

Siegen 14·

Wilnsdorf 3