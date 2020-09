Aktuell befinden sich 237 Schülerinnen und Schüler von vier Schulen in Quarantäne

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 17.09.2020 | Acht neue Corona-Fälle / Eine Person genesen

Am heutigen Donnerstag insgesamt 237 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne

Am heutigen Donnerstag sind acht neue positive Corona-Testergebnisse im Kreisgesundheitsamt eingegangen: Betroffen sind drei Frauen aus Kreuztal (um die 40, um die 50 und Mitte 50), ein Kleinkind und zwei Frauen aus Siegen (um die 30 und Mitte 30), eine Frau aus Wilnsdorf (Mitte 60) und ein über 80-jähriger Mann aus Burbach. Zwei Personen wurden bei der Aufnahme in ein Krankenhaus positiv getestet, drei hatten Kontakt zu bereits Infizierten, zwei wurden mit Symptomen bei einem Arzt bzw. in einer Klinik getestet und in einem Fall handelt es sich um einen Reiserückkehrer.

Ein Mann Mitte 20 aus Siegen wurden heute als Genesen aus der Quarantäne entlassen.

Derzeit muss kein Patient aus dem Kreisgebiet aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 596 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 536 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 52 Personen.

Schulen

Aktuell befinden sich noch 237 Schülerinnen und Schüler von vier Schulen in Quarantäne. Es handelt sich um die Adolf Wurmbach Grundschule Littfeld, das Gymnasium Wilnsdorf, die Nordschule Grundschule und die Gesamtschule Eiserfeld. Wobei die noch verbleibende Zeit der Quarantäne sehr unterschiedliche lange ist. Bei 23 Jugendlichen der Gesamtschule Eiserfeld sind die 14 Tage ab dem letzten Kontakt mit der infizierten Personen heute zu Ende gegangen.

Aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) verteilt auf die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein:

· Bad Berleburg 2

· Bad Laasphe 0

· Burbach 3

· Erndtebrück 0

· Freudenberg 3

· Hilchenbach 2

· Kreuztal 18

· Netphen 2

· Neunkirchen 6

· Siegen 14

· Wilnsdorf 2

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier