BKA: Rauschgiftkriminalität in Deutschland nimmt weiter zu

(wS/BKA) Wiesbaden 09.09.2020 | BKA-Präsident Holger Münch und die Drogenbeauftragte der

Bundesregierung Daniela Ludwig stellen die Rauschgiftlage 2019 vor

Wiesbaden (ots) – Ob Kokain, Heroin, Amphetamine, Neue Psychoaktive Stoffe (NPS)

oder Cannabis: Alle Arten von Drogen werden in Deutschland gehandelt – Tendenz

steigend. Seit nunmehr neun Jahren nimmt die Zahl der polizeilich registrierten

Rauschgiftdelikte kontinuierlich zu. In dem heute veröffentlichten

„Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität 2019“ des Bundeskriminalamtes (BKA) ist

mit 359.747 Delikten ein Plus von rund 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2018:

350.662) zu verzeichnen. Diese Entwicklung lässt sich vor allem auf eine Zunahme

der allgemeinen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zurückführen. Dabei

ist mit 20.107 Fällen (2018: 17.920; +12,2 %) der mit Abstand größte Anstieg bei

Delikten im Zusammenhang mit Kokain registriert worden.

Die Deliktszahlen deuten nach Einschätzung des BKA auf eine anhaltend hohe

Nachfrage nach Betäubungsmitteln in Deutschland hin. Rückschlüsse auf eine

zugleich sehr hohe Verfügbarkeit unterschiedlichster Rauschgifte lassen die

Sicherstellungszahlen, aber auch der Anstieg der Produktionskapazitäten, zu.

2019 konnten insgesamt 31 illegale Labore zur Herstellung von synthetischen

Drogen identifiziert und ausgehoben werden – dies entspricht einem Anstieg von

rund 63 Prozent (2018: 19 Labore).

Der Einfuhrschmuggel auf dem Seeweg ist für die Täter weiterhin lukrativ. Dies

zeigen mehrere Sicherstellungen großer Mengen von Kokain, etwa am 15.07.2019,

als der Zoll im Hamburger Hafen, anlässlich der Routinekontrolle eines

Frachtcontainers aus Südamerika, mit insgesamt 4,5 Tonnen Kokain die bisher in

Deutschland größte Einzelmenge dieses Betäubungsmittels sicherstellen konnte.

Der Handel von Betäubungsmitteln im Internet hat sich weltweit als fester

Vertriebsweg etabliert. Die vermeintliche Anonymität im Netz lockt viele

Konsumenten, aber auch neue Händlerstrukturen an, da beim Erwerb von

Betäubungsmitteln kein persönlicher Kontakt zu den Händlern aufgenommen werden

muss. Ermittlungserfolge, wie der des BKA gegen die Betreiber der

Onlineplattform „Chemical Revolution“ zeigen, dass das Internet kein

rechtsfreier Raum ist. Die dabei gesicherten Daten verdeutlichen zugleich den

schwunghaften Handel, den Käufer und Konsumenten über digitale Plattformen

insbesondere im Darknet betreiben. So werden auch Neue Psychoaktive Stoffe fast

ausschließlich online vertrieben. 2019 wurden 458 Handelsdelikte im Zusammenhang

mit NPS registriert, das sind rund 56 Prozent mehr als im Jahr davor (2018: 293

Delikte). Dabei sind sowohl die Herstellung, als auch der Handel von NPS

vermehrt professionell in betriebsähnlichen Strukturen organisiert, wobei die

Gewinne mittels Schein- und Legalfirmen über Staatsgrenzen hinweg gewaschen

werden.

Die strafrechtliche Verfolgung des international organisierten Rauschgifthandels

bleibt eine wesentliche Aufgabe der dafür zuständigen deutschen und europäischen

Behörden, insbesondere der Polizei und des Zolls. Daneben sind die Prävention,

Behandlung und Schadensminimierung wichtige Bausteine der deutschen Drogen- und

Suchtpolitik, um Suchtproblematiken vorzubeugen und die Situation von

Suchtkranken zu verbessern. Sowohl für den Bereich der illegalen als auch der

legalen Stoffe wie Tabak und Alkohol gibt es auf Bundesebene umfangreiche

Präventionsangebote.

Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes: „Die strafrechtliche Verfolgung

der Rauschgiftkriminalität ist und bleibt ein zentrales Thema in der

Kriminalitätsbekämpfung. Trotz des hohen Anonymisierungsgrades im Internet ist

es den Strafverfolgungsbehörden auch dort möglich, Tatverdächtige zu

identifizieren und illegale Handelswege sowie Straftaten aufzuklären. Denn das

Internet ist kein rechtsfreier Raum. Die Rauschgiftkriminalität und der illegale

Rauschgifthandel verursachen hohe Schäden sowohl für den Einzelnen, als auch für

die Allgemeinheit. Unser Ziel ist es, kriminelle Rauschgifthandelsgruppierungen

auf nationaler wie internationaler Ebene nachhaltig zu zerschlagen. Dazu ist

eine grenzüberschreitende und internationale Zusammenarbeit der Polizei- und

Strafverfolgungsbehörden von essentieller Bedeutung.“

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig: „Die Zahlen steigen

seit Jahren, das ist nicht zu akzeptieren! Unser gemeinsames Ziel ist daher

klar: Der internationale und nationale Drogenhandel muss auch in Zukunft weiter

zurückgedrängt werden. Drogenkriminalität ist keine Bagatelle, sondern schafft

unermessliches Leid, brutale Gewalt und ist die Basis für viele weitere Delikte

der organisierten Kriminalität. So wie Kriminelle immer professioneller und

vernetzter arbeiten, müssen sich auch die zuständigen Strafverfolgungsbehörden

in Deutschland, in der Europäischen Union und in der weltweiten Zusammenarbeit

intensiv abstimmen und kooperieren – analog genauso wie digital. Dazu gehören

unbedingt eine ausreichende finanzielle, technische und personelle Ausstattung

und weiterhin eine flächendeckende, wirksame Prävention. Wo keine Nachfrage, da

kein Angebot!“

Ergänzende Zahlen und Informationen können über die Webseite des BKA unter

www.bka.de und auf der Internetseite der Drogenbeauftragten der Bundesregierung

unter www.drogenbeauftragte.de abgerufen werden