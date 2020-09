(wS/red) Hilchenbach 26.09.2020 | Gegen 23 Uhr kam es zwischen Brachthausen und Hilchenbach zu einem Alleinunfall. Ein BMW-Fahrer befuhr die Straße talwärts von Brachthausen kommend in Richtung Hilchenbach. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und flog aus der Kurve in die Böschung. Beide Insassen wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fotos: L.Schneider / wirSiegen.de

