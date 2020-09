Familienzentrum Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal wegen Corona geschlossen

(wS/kr) Kreuztal 17.09.2020 | Aufgrund einer bestätigten Corona-Infektion ist das Familienzentrum (Kindertagesstätte) in der Fritz-Erler-Siedlung ab dem 18. September 2020 bis auf weiteres geschlossen.

Am Samstag, den 19. September finden in der Einrichtung Testungen für die dort betreuten Kinder und Betreuer*innen statt. Weitere Informationen werden in Kürze auf der Internetseite der Stadt Kreuztal veröffentlicht.

Blick auf Kreuztal – Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de