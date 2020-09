(wS/red) Kreuztal-Buschhütten 26.09.2020 | Jonathan Zipf neuer sportlicher Leiter des EJOT Team TV Buschhütten

Mit dem Wettkampf in der 1.Triathlon Bundesliga in Saarbrücken am 12.09.2020 für das EJOT Team TV Buschhütten hat Jonathan Zipf seine aktive Sportlerkarriere mit einem Sieg in seinem Lauf und Gesamtsieg des Teams beendet. Sein Team bedankte sich mit einem Video und auch in der Berichterstattung bei Sport1, sowie im über 7stündigen Livestream, wurden seine Erfolge aufgeführt.

O-Ton Johnny Zipf „…nach zehn Jahren als aktiver Starter, freue ich mich jetzt sehr auf meine neue Aufgabe als sportlicher Leiter des Bundesliga-Männerteams. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit bekomme, mich weiterhin im stärksten und professionellsten Team der Triathlon Bundesliga einzubringen und hoffe, dass ich auch die großen Fußstapfen, die Rainer Jung hinterlässt, einigermaßen ausfüllen kann und wir gemeinsam das EJOT Team auch 2021 noch weiter voran bringen…“

Zipf, der in Allersberg, Bayern lebt, wird ab sofort nicht nur Stützpunktrainer des Triathlon-Bundesstützpunktes in Nürnberg sein, sondern auch sportlicher Leiter des Bundesliga Herren Teams. Bereits jetzt stellt er, gemeinsam mit dem Sportdirektor Triathlon im TVG Buschhütten, Rainer Jung, die Weichen für die Saison 2021.

Das komplette Supportteam freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Jonathan Zipf, der in der Saison 2020 Teamkapitän der Bundesligamannschaften war.

Sabine Jung

Foto: Thorsten Wroben

