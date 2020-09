Kostenloses Pedelec-Training in Neunkirchen

(wS/red) Neunkirchen 11.09.2020 | Fit mit dem E-Bike für 55+

Welche tollen neuen Aussichten kann man in unserer Mittelgebirgsregion Siegen-Wittgenstein durch die Erfindung von E-Bike und Pedelec jetzt entdecken! Durch das Fahren mit einem elektrischen Rad erhöht sich die Reichweite ungemein und Berge sind keine besondere Herausforderung mehr.

Die Gemeinde Neunkirchen bietet am 21. September 2020 ein kostenloses Pedelec-Training an. Von 9:30 bis 13:30 Uhr können sich die Teilnehmer auf dem Verkehrsübungsplatz des MSC Freier Grund, Hellerbergstr. 14 d in Altenseelbach den Besonderheiten des elektrischen Radfahrens vertraut machen und ihre Geschicklichkeit und Beweglichkeit auf zwei Rädern verbessern.

Kraft wird oft unterschätzt

Rein rechtlich gilt ein Pedelec als normales Fahrrad. Durch die stärkere Beschleunigung, die höhere Grundgeschwindigkeit und das höhere Gewicht weicht das Fahrverhalten aber deutlich vom herkömmlichen Zweirad ab. Die steigenden Unfallzahlen zeigen, dass viele Nutzer diese Kraft unterschätzen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, lädt die Gemeinde Neunkirchen zu diesem Sicherheitstraining ein. Holger Ippach, geschulter Trainer der Verkehrswacht wird die Teilnehmer/innen in Theorie und Praxis auf den neuesten Stand bringen – in Sachen Technik, Straßenverkehrsordnung als auch Fahrradkompetenzen. Das Training wird unterstützt durch das Zukunftsnetz Mobilität NRW, die Landesverkehrswacht NRW und die Polizei NRW, darum ist das Training kostenlos.

Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann „Ich freue mich, dass wir im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche dieses E-Bike-Training anbieten können. Das ist ein weiterer Baustein zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für ältere Menschen.“

Anmeldungen und Rückfragen sind bis zum 17. September bei Sylvia P. Heinz, Telefon 02735 767-403, möglich. Pedelec und Fahrradhelm werden nicht zur Verfügung gestellt und müssen von den Teilnehmer*innen mitgebracht werden.

