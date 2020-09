(wS/red) Kreuztal 08.09.2020 | Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein Bus die Siegener Straße von Buschhütten in Richtung Kreuztal. In Höhe des Kreuztaler Rathaus missachtete ein aus der Tiefgarage kommender Fahrer eines VW T5 die Vorfahrt des Busses und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Fotos: Laura Trojak