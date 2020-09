Maske auf und ab in den Park! – PUSH Explosion 2020

(wS/red) Hilchenbach 16.09.2020 | Keine Jugendkultur?! Vergiss es!

Der PUSH e.V. in Kooperation mit dem KJB Hilchenbach nimmt die Verantwortung ernst und feiert mit Abstand, aber united, die nachtfrequenz20 – Nacht der Jugendkultur – unter besonderen Umständen. Am Freitag dem 25. und Samstag dem 26. September steigt im Dirtbikepark Hilchenbach ein Wochenende mit Musik, Sport und Kunst.

Für schmale 2,00€ Eintritt lädt der Freitag zum Party machen auf höchstem Niveau ein. Mit Mokult, bekannt aus dem DJ-Kollektiv Kosmonautenklang, wird ab 18.00 Uhr zu den Sternen abgehoben. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Sports! Die Mitglieder der U-Zing-Crew des PUSH e.V. sind bestens vorbereitet für den Bike-Contest ab 13.00 Uhr in den Disziplinen: „Best Line“, „Pumtrack“ und „Best Trick“. Unterlegt wird der Tag von DJ Michbeck, mit dem Feinsten aus Rock, Alternative und Punk. Der Eintritt ist an diesem Tag kostenlos.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung finden zwei Workshops statt: Der Verein Stylefiasko e.V,. bringt am 18. September ab 16.00 Uhr Jugendlichen die Kunst an der Spraydose mit einem Graffiti-Workshop näher. Im Video-Workshop am 17. September 2020 ab 15.00 Uhr mit Marvin Gebauer bekommt ihr die neusten Skillz für eure Bike-Videos. Für beide Workshops gibt es noch freie Plätze! Anmeldungen unter: www.kjb-angebote.de

Für das leibliche Wohl sorgt der PUSH e.V. an beiden Tagen unter besonderen Hygienevorschriften.

Die nachtfrequenz20 – Nacht der Jugendkultur wird veranstaltet von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V. und gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans Nordrhein Westfalen sowie Mitteln des PUSH e.V. (U-ZingCrew), der Stadt Hilchenbach und des Kreises Siegen-Wittgenstein. Wir setzen außerdem ein Zeichen mit der Respekt Initiative und Siegen Nazifrei!

Fotos: Stadt Hilchenbach

Wichtige Hinweise:

Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist Pflicht! Biker/innen während des Contest sind davon ausgenommen. Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung unter www.kjb-angebote.de erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer/innen eine schriftliche Teilnahme-Bestätigung durch die Stadt Hilchenbach. Der Einlass ist nur mit dieser Bestätigung möglich!

Die Personenanzahl auf dem Gelände ist begrenzt. Wir freuen uns auf ein besonderes Wochenende und bitten alle Besucher/innen sich an die Hygieneschutzmaßnahmen und Abstandsregelungen zu halten.

