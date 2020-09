STAU nach LKW-Unfall auf der A45 zwischen Siegen und Freudenberg

(wS/red) Freudenberg 28.09.2020 | Aktuell (07:15 Uhr) kommt es auf der Autobahn A45 zwischen Siegen und der Abfahrt Freudenberg in Fahrtrichtung Dortmund zu einem Feuerwehreinsatz nach einem Unfall zwischen drei LKW. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Update: Verkehrsbedingt musste ein LKW auf der Autobahn abbremsen, zwei nachfolgende LKW-Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf. Ein LKW-Fahrer zog sich dabei Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr ist vor Ort um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Der Verkehr kann einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Nach ersten Infos der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 300.000 Euro.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

