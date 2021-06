Baumführung am 11.07.2021 in Bad Laasphe

(wS/BL) Bad Laasphe 30.06.2021 | Bäume in ihrer Vielfalt entdecken – Eine Baumführung durch den Kurpark Bad Laasphe

Begeben wir uns auf eine Reise zurück zu unseren Wurzeln, so entdecken wir ein starkes Band zwischen Menschen und Bäumen, welches noch intensiver ist, als wir vielleicht geahnt haben. Unsere gemeinsame Geschichte ist uralt. Sie begann vor Tausenden von Jahren und hält bis heute an. In ihrer großen Vielfalt hat dabei jede Baumart ihre besondere Qualität und Bedeutung entwickelt und ist damit einzigartig in seiner Geschichte, seiner Ausstrahlung und Wirkung auf uns Menschen.

Auf einem ca. 2 stündigen gemütlichen Spaziergang mit Grita Mengel durch den Kurpark Bad Laasphe begegnet uns eine bunte Vielfalt an Baumarten. Indem wir immer wieder verweilen, lernen wir ihre Geschichte und ihre Eigenheiten, sowie ihre Bedeutung für uns Menschen näher kennen.

Treffpunkt: 10 Uhr am Haus des Gastes (Wilhelmsplatz)

Teilnahmegebühr: 5,00 €

Diese Veranstaltung ist ein Angebot der Veranstaltungsreihe „Spiritueller Sommer 2021“.

Eine Mindestteilnehmerzahl ist erforderlich und darum wird um eine Anmeldung bis Samstag, 10.07./12:00 Uhr im Büro der TKS Bad Laasphe (Haus des Gastes), Tel. 02752-898 gebeten.

