Wohnungstür aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen-Weidenau 01.07.2021 | Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag (29.06.2021) haben unbekannte Täter zwischen 16:15 Uhr und 20:20 Uhr ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus im Hainbuchenweg in Siegen-Weidenau getrieben.

Nach ersten Ermittlungen wurde die Tür einer Wohnung gewaltsam aufgebrochen. In der Wohnung konnten jedoch augenscheinlich keine Spuren eines Einbruchs festgestellt werden. Es besteht daher der Verdacht, dass der/die Täter bei seinem/ihrem Vorhaben gestört wurde/n.

An der Tür entstand geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

