Mühlentag am 6. Juni: Wassermühle Niederdielfen lädt zum Besuch ein

(wS/wi) Wilnsdorf 24.05.2022 | Am Pfingstmontag findet wieder traditionell der Deutsche Mühlentag statt. In Wilnsdorf kann am 6. Juni, 11-18 Uhr, die historische Wassermühle in Niederdielfen besichtigt werden, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet wurde.

Der Heimatverein Niederdielfen führt durch die original erhaltenen technischen Einrichtungen der Wassermühle und zeigt, wie dort in der Vergangenheit Getreide gemahlen wurde. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Bildunterschrift: Einen tiefen Einblick in die Mühlentechnik bekommt man am Pfingstmontag in der Wassermühle Niederdielfen.