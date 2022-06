MuSiegFest 2022 und Gemeinschaftskonzert 2022

(wS/Nie) Niederschelden 01.06.2022 | Die Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden und der Ev. Bläserkreis Niederschelden laden am 10. und 12. Juni 2022 jeweils um 18:00 Uhr herzlich in die Ev. Kirche in Niederschelden ein zu Filmmusik, Choralfantasien, Märschen, Fanfaren, Polkas zum Mitsingen u.v.a.m. Das Benefizkonzert welches im April 2020 coronabedingt leider abgesagt werden musste wird nun nachgeholt – und das gleich zwei mal. Außerdem konzertiert mit den „Zwergknappen“ auch der Nachwuchs mit. Die Zuhörer erwartet ein 90-minütiges Programm, welches von Markus Krczal (WDR Siegen) moderiert wird. Der Eintritt ist an beiden Abenden frei! Um eine Kollekte für einen guten Zweck wird gebeten.

