9 Titel für Kindelsberg-Senioren bei Westfälischen Meisterschaften im Münsterland

(wS/lgk) Kreuztal 03.06.2022 | Am Himmelfahrtstag brachen 7 Akteure ins nordwestliche Münsterland zu den offenen westfälischen Seniorenmeisterschaften auf. Im kleinen beschaulichen Reken, bekannt durch den Benediktushof und dem Trappistenkloster wurde die kleine aber feine neue Anlage mit optisch ansprechender blauer Tartanbahn eingeweiht.

Bei kühlen und sehr windigen Bedingungen die den Aktiven vor allem bei den Sprint- und Sprungdisziplinen kräftig teilweise bis zu minus 4m entgegenbliesen, konnten keine Top-Leistungen erbracht werden. Trotzdem war die Ausbeute mit 9 Westfalenmeistertitel, 7 Vizemeisterschaften und 2 dritten Plätze hervorragend. Der Schmallenberger Dr. Eberhard Linke gewann den Dreisprung mit ordentlichen 9,28m, Carsten Boller lief trotz Gegenwind gute 26,76 Sekunden über 200m zum Titel. Über 100m hatte er hauchdünn um 2/100 Sekunden das Nachsehen gegen seinen Teamkameraden Thomas Blech, der den Titel mit ins Siegerland brachte. Dies war bereits sein zweiter Streich, denn das Kugelstoßen gewann er kurz zuvor mit guten 12,35m.

Insgesamt gewann der Gosenbacher 6 Titel in den angetretenen 6 Disziplinen und stellte seine Vielseitigkeit eindrucksvoll unter Beweis: Diskuswurf 33,85m, Speerwurf 41,92m, Weitsprung 4,97m sowie die 4x100m Staffel in der absolut ungewohnten Besetzung Andreas Brand M50, Hartmut Hoffmann M60, Thomas Blech M45 und Schlussläufer Martin Wagner (M60) der sich als reiner Werfer für das Team einsetzte und den Staffelstab sicher ins Ziel brachte.

Der Leiter des Siegener Sport-und Bäderamtes wurde im Diskuswurf bei starker Konkurrenz sechster mit 32,63m, und im Kugelstoßen sowie im Speerwurf jeweils vierter mit 10,27 bzw. 29,33m. Die meisten Starts hatte jedoch der Hilchenbacher Hartmut Hoffmann. Er gewann außer der Staffel den Weitsprung mit 4,19m und wurde im Kugelstoßen mit sehr gutem 11,88m Zweiter.

Die Vizemeisterschaft sicherte er ich zudem über 100m in 14,94 Sekunden, sowie im Speerwurf mit 36,98m. Im Hochsprung und Diskuswurf wurde er mit 1,36m bzw. 33,92m jeweils Vierter. Abgerundet wurde das Ergebnis mit Rang 4 über 100m in der M50 von Andreas Brand. Die älteren Herren der Klasse M55 ersprinteten sich ebenfalls vordere Platzierungen: Burkhard Krumm wurde über 200m Zweiter in 27,44 Sekunden und belegte zwar zeitgleich, aber hinter seinem Teamkameraden Gerd Kohlberger in 13,44 Sekunden über 100m den dritten Rang, welcher wiederum für die 200m Strecke leicht angeschlagen 28,33 Sekunden benötigte und sich hier den dritten Rang sicherte.