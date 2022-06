Beachtenswerte Aufstiege „Frauen in der Historie Siegens“

(wS/si) Siegen 07.06.2022 | Zum zweiten Mal in diesem Jahr lädt die Stadtmarketing Siegen GmbH zu der Führung „Frauen in der Geschichte Siegens“ ein. Die Führung beginnt um 14.30 Uhr im Innenhof des Oberen Schlosses. „Aus einer Publikation des Frauenrates der Universität Siegen heraus, entstand vor etlichen Jahren die Idee zu Themenführung „Frauen in der Geschichte Siegens“.

Bei einem informativen Rundgang durchdas Museum, den Park des Oberen Schlosses und der Altstadt, werden etliche interessante Frauen thematisiert, die in Siegen Spuren hinterlassen haben. Beginnend bei Juliana von Stolberg (der Schwiegermutter Anna von Sachsens) über Anna selbst, Christine von Diez und Maria Rubens, lernen die TeilnehmerInnen auch Frauen modernerer Zeiten kennen, wie beispielsweise Thekla Trinks, die als Unternehmerin mehrere Mädchen Institute für die „Höhere Töchter Bildung“ gründete, der Malerin Anna Seel (die Begründerin der Galerie Haus Seel) bis hin zu Hedwig Heinzerling, welche an der Siegener Berufsschule unterrichtete und die Siegener Volkshochschule gründete und leitete. Sie alle stehen für selbstbewusste und starke Frauen, die mit ihrer Lebensweise in einer männerdominierten Welt nicht selbstverständlich waren. Nicht damals – und nicht heute.“

Anmeldungen für dieses kostenpflichtige Angebot, werden ab sofort von der Stadtmarketing Siegen GmbH unter stadtmarketing@siegen.de oder telefonisch unter 0271-4041317 entgegen genommen.