Damit „Mann“ gesund bleibt: Dr. Peter Weib aus dem Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen ist „Top-Mediziner“

(wS/dia) Siegen 14.06.2022 | Focus-Gesundheit empfiehlt Urologie-Chefarzt des Diakonie Klinikums Jung- Stilling in Siegen Siegen.

Die Andrologie, also Männermedizin, ist ein Spezialgebiet der Abteilung Urologie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen.

Diese Expertise wurde dem Chefarzt Dr. Peter Weib nun auch von der „Focus Gesundheit“-Redaktion bestätigt. Dem Urologen wurde das Siegel „Top Mediziner 2022“ verliehen. Im Bereich der Andrologie können diese Auszeichnung nur 43 Ärzte vorweisen.

„Gemeinsam mit meinem Team freue ich mich über die Zertifizierung. Das Siegel macht deutlich, dass wir zum Wohle unserer Patienten viel erreichen“, mit diesen Worten nahm Dr. Peter Weib die Auszeichnung in Empfang.

Als Teilbereich der Urologie befasst sich die Andrologie mit den Fortpflanzungsfunktionen des Mannes und deren Störungen. Am „Stilling“ umfassen die Behandlungsfelder unter anderem den unerfüllten Kinderwunsch, hormonelle Störungen, Entzündungen der Prostata oder auch Sterilisationswünsche.

Durchgeführt werden dabei Vasektomien, also Sterilisationsaoperationen, oder Vaso- Vasostomien (Herstellung der Kontinuität der Samenwege) unter dem OP-Mikroskop.

Bei der Siegel-Vergabe arbeitet „Focus Gesundheit“ mit dem unabhängigen Recherche- Institut „Fact Field“ zusammen. Dabei werden mehr als 26.000 Mediziner deutschlandweit befragt, welche Kollegen sie in speziellen Fachgebieten weiterempfehlen würden.

Zudem müssen die empfohlenen Ärzte auch speziell entwickelte Fragebögen übermitteln, die im Nachgang gemeinsam mit medizinischen Fachexperten ausgewertet werden.