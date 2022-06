Kreuztal-Ferndorf Absauganlage brennt in Lehrlingswerkstatt

(wS/ls) Kreuztal 28.06.2022| Am Dienstag um kurz nach 13 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit dem Alarmstichwort „Feuer5“ nach Kreuztal-Ferndorf in die Straße „Ahrhammer“ alarmiert. Hier war bei einer Firma eine Absauganlage die sich in der Werkstatt der Lehrlinge befand in Brand geraten. Sechs Personen wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst gesichtet. Glücklicherweise musste niemand von den Personen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht und lüftete die betroffenen Räume.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de