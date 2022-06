Krombacher Brauerei spendet 2.500 Euro an den Heimatverein Alte Vogtei Burbach e.V.

(wS/krb) Kombach-Burbach 20.06.2022 | Die Freude der Mitglieder des Heimatvereins Alte Vogtei Burbach e.V.. war groß, als Axel Brinkmann von der Krombacher Brauerei den Spendenscheck in Höhe von 2.500 Euro überreichte. Im Rahmen der alljährlichen Spendenaktion der Krombacher Brauerei wurde der Verein für seine gemeinnützige Arbeit mit einer Spende bedacht.

Der Heimatverein Alte Vogtei widmet sich neben den klassischen Aktivitäten, wie der Durchführung von gemeinsamen Wanderungen oder Bürgerfesten insbesondere der Historie Burbachs. Hierzu dienen mehrere historische Gebäude des Ortes, wie die alte Zehntscheune in der Alten Vogtei, in denen der Verein heute Museen eingerichtet hat. In den Ausstellungen können Besucher die lokalen traditionellen Handwerke erkunden und so die Vergangenheit des Ortes nachempfinden. Ganz nach dem Motto „Heimat gestalten und erhalten“ möchte der Verein auf diesem Weg das Bewusstsein über die Ortshistorie anregen und aufrecht erhalten.

Das gesellschaftliche Engagement des Vereins wird auch von der Krombacher Brauerei honoriert. Die Spende ist Teil der Krombacher Spendenaktion, bei der die inhabergeführte Privatbrauerei seit 2003 jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro aufgeteilt auf 100 Spenden à 2.500 Euro an ausgewählte Institutionen spendet.

Bis heute sind seit dem Start der Aktion über 4 Millionen Euro durch die Krombacher Mitarbeiter:innen im Außendienst überreicht worden. Das besondere an der Krombacher Spendenaktion: Unter dem Motto „Sie schlagen vor–wir spenden“ können Menschen in der Weihnachtszeit deutschlandweit selbst ihre Spendenvorschläge einreichen. Zusammen mit den Vorschlaggeber/innen möchte die Krombacher Brauerei so an Stelle von Kundengeschenken zu Weihnachten das wichtige Engagement der unzähligen Institutionen und Vereine in Deutschland unterstützen.

Unter der Vielzahl an Einsendungen wurden nun 100 Institutionen benannt, die eine Spende in Höhe von 2.500 Euro erhalten, darunter auch der Heimatverein Alte Vogtei aus Burbach.

Seit 19 Jahren konnten mit der Aktion über 1.600 gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine begünstigt werden, die sich insbesondere in den vielfältigsten Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Seniorenhilfe und des Tierschutz engagieren. Auch Corona-Hilfen oder Natur-und Umweltschutzprojekte wurden in den vergangenen Jahren über das gesellschaftliche Engagement der Privatbrauerei aus Krombach berücksichtigt.

Eine Übersicht der diesjährigen 100 Spendenempfänger sowie weitere Informationen zur Krombacher

Spendenaktion finden Sie unter https://nachhaltigkeit.krombacher.de/gesellschaft/spendenuebersicht-2022