Open-Air-Konzertreihe „Warstein live“: Die Band „Goodbeats“ verspricht Rock und Pop

(wS/war) Warstein 14. 26.2022 | Nach zwei erfolgreichen Auftritten im Rahmen der Konzertreihe „Warstein live“ wird es am Donnerstag, 16. Juni, richtig heiß. Nicht nur sommerliche Temperaturen sondern vor allem die Jungs von der Band „Goodbeats“ werden dem Publikum auf dem Kirchvorplatz ab 19 bis 22 Uhr mit Rock und Pop richtig einheizen!

Die Musiker von „Goodbeats“ zeigen sich jung, frisch und stylisch mit einer reinen Rockband-Besetzung aus zwei Gitarren, Bass, Drums sowie Gesang auf Englisch, Deutsch und Spanisch. Ihre Musik besteht aus aktuellem Rock und Pop, Eurodance Hits, Funk- und Soulklassikern aus den 1970ern, Latin Hits und Rock’n Roll-Klassikern. Auf Effekte, Einspieler oder Kostümierungen verzichten sie ganz bewusst. Bei den Goodbeats geht es um pure, echte Livemusik, die ins Blut geht und die Tanzbeine zum Schwingen bringt. Die Band formierte sich 2012 und besteht aus vier Vollblutmusikern, die deutschlandweit über 80 Shows im Jahr spielen. Im August 2017 wurde die Band für einen Auftritt in New York gebucht und im Juli 2018 war sie für einen Auftritt in Barcelona.

„Ich hoffe, dass am Feiertag weitere Gäste den Weg zu uns finden werden, um gemeinsam auf dem Vorplatz der Kirche zu feiern. Das Wetter wird gut, die Band ist klasse, das Bier ist kalt – jetzt ist es an euch, das Angebot anzunehmen“ so Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e.V.

Der Vereinsbürgerring Warstein e.V. organisiert das Konzert in Kooperation mit der Warsteiner Brauerei, Risse Eventmanufaktur und dem Stadtmarketing Warstein e.V., wobei der Vereinsbürgerring Warstein als Veranstalter auftritt. Den Ausschank übernimmt am 16. Juni der Warsteiner Reitverein.

Besucher können für 3,50 Euro einen Festivalbecher und Wertmarken für je 2,50 Euro für ein 0,3-Liter Getränk am Wertmarkenzelt des Vereinsbürgerrings auf dem Vorplatz der Kirche kaufen. Weiterhin gibt es Süßes vom Bonbonkontor aus Soest, und auch der Imbisswagen von Hazal aus Suttrop wird wieder vor Ort sein. Leckere Cocktails bietet die Risse Eventmanufaktur an. Auch die Gastronomie in der Dieplohstraße hat geöffnet. Von 18 bis 24 Uhr bleibt die Dieplohstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt und wird zur Feiermeile.

Foto: Goodbeats