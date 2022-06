Polizei ermittelt wegen verletzter Person

(wS/ots) Wilnsdorf 12.06.2022| Am Samstagmorgen (11.06.2022) ist eine verletzte Person in einem Waldstück bei Rudersdorf unweit des Hotels Tannenhof aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 43-jährigen Mann, der zur weiteren ärztlichen Versorgung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurde. Weshalb und wie der Mann verletzt wurde, ist nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

