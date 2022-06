Polizei bittet um Mithilfe – Wer kennt diese Taschendiebin?

(wS/ots) Netphen 22.06.2022 | Am Montag, den 02.05.2022, ist es gegen 15:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Im Grunde in Dreis-Tiefenbach zu einem Taschendiebstahl gekommen. Entwendet wurden eine Geldbörse samt EC-Karte und ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Im Anschluss versuchte eine weibliche Unbekannte mit der entwendeten Debitkarte Geld an einem Automaten in der Sparkassenfiliale in Dreis-Tiefenbach abzuheben. Der Vorgang misslang. Die Karte wurde eingezogen. Die Polizei sucht seitdem nach der weiblichen Unbekannten.

Von dem Geldautomaten der Sparkasse in Dreis-Tiefenbach liegt der Polizei inzwischen ein Lichtbild von der Abhebung vor.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat fragt: Wer kennt die Unbekannte? Hinweise nimmt die Kripo unter der 02732/ 909-0 entgegen.