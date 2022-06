Radeln für eine besseres Atmosphäre

(wS/hai) Haiger/Dillenburg 08.06.2022 | „Für ein gutes Klima in die Pedale treten“ – diese Möglichkeit besteht beim Stadtradeln, an dem sich in diesem Jahr die Stadt Haiger und die Oranienstadt Dillenburg beteiligen. Das Radel-Angebot gilt vom 2. bis 22. Juli, die Eröffnung ist für den 2. Juli (Samstag, 11 Uhr) in Haiger geplant. Die Dillenburger „Pedaleure“ – angeführt von Bürgermeister Michael Lotz – starten bereits um 10 Uhr und gesellen sich um 11 Uhr am Marktplatz zu den Haigerer Radsportlern um Bürgermeister Mario Schramm.

Von Haiger aus führt die Eröffnungstour über Sechshelden, Manderbach, Frohnhausen und Dillenburg wieder nach Haiger zurück. Die Strecke ist knapp 25 Kilometer lang. Die Dillenburger Radler verabschieden sich natürlich bereits in der Oranienstadt von der Gruppe.

Die Bürgermeister hoffen auf zahlreiche Teilnehmer

„Radfahren wird immer attraktiver. Wir wünschen uns zahlreiche Teilnehmer an dieser Aktion“, sagt Haigers Bürgermeister Mario Schramm. In dem dreiwöchigen Aktionszeitraum gilt es, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Alle Bürger der Städte können mitmachen, indem sie Haiger oder Dillenburg als teilnehmende Kommune auf der entsprechenden Internetseite auswählen und sich hier registrieren.

Ziel des Stadtradeln ist es, Menschen zu motivieren, insbesondere bei kürzeren Strecken auf die Nutzung des eigenen Autos zu verzichten. Das Klima-Bündnis prämiert in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den meisten Radkilometern (absolut). In beiden Kategorien werden zudem die jeweils besten Newcomer-Kommunen je Größenklasse geehrt. Neben Haiger und Dillenburg nehmen weitere Kommunen im Lahn-Dill-Kreis teil.

Teilnehmer können

sich registrieren lassen

und Punkte für

ihre Stadt sammeln

Wer neugierig geworden ist, kann sich auf der Homepage www.stadtradeln.de bereits vorab informieren. Besonders zu empfehlen ist dabei auf der Startseite rechts oben der Button „FAQ“. Dort sind alle wissenswerten Infos hinterlegt. Unter den offenen Teams kann sich jeder registrieren und seine persönlich erradelten Kilometer eintragen. Alternativ stehen Apps mit der Bezeichnung

„Stadtradeln“ für iOS oder Android zur Verfügung. Die Kommunen- und Teamergebnisse werden unter stadtradeln.de/ergebnisse bzw. auf der Unterseite der Kommunen veröffentlicht.

Teilnehmen können alle, die in Haiger und Dillenburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder dort eine Schule besuchen.

Ansprechpartner (Team-Captain) für Haiger ist Robin Simig vom Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit (Tel. 02773/811-151, robin.simig@haiger.de), unterstützt vom Radwegebeauftragten Jörg Reck. Dillenburger Captain ist der städtische Radverkehrsbeauftragte Ernst-Walter Schramm (ew.schramm@dillenburg.de).

Hintergrund Stadtradeln

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren viele verschiedene Energie- und Klimaschutzprogramme zur Senkung der Treibhausgasemissionen beschlossen. Im Rahmen dieser Programme und zur Erreichung der Ziele wurden zahlreiche Maßnahmen gefördert oder Gesetze erlassen. Auch die Bundesländer haben sich die Senkung der Treibhausgasemissionen als Ziel gesetzt. Das Land Hessen hat das Ziel definiert, bis 2020 seine Treibhausgasemissionen um 30 % und bis 2025 um 40 % gegenüber 1990 zu reduzieren. Da diese Ziele nur gemeinsam zu erreichen sind, haben sich Dillenburg und Haiger dem Programm „Klima-Kommunen in Hessen“ angeschlossen. Im Rahmen des Programmes verfolgen hessische Kommunen gemeinsam das Ziel, klimaneutral zu werden.