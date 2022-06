TuS Ferndorf: Die neue Staffeleinteilung der 3. Liga ist da, mit einer großen Überaschung

Die beiden Gruppenersten steigen am Saisonende nicht direkt auf, sie kommen in die Aufstiegsrunde. Plätze 3 bis 7 steigen sicher nicht ab, können aber Pokalrunde spielen. Ab Platz 8 geht es in die Abstiegsrunde. Dieser Modus wurde zumindest diskutiert.

Die HBL hat sich dazu noch nicht konkret geäußert.