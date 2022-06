Verkehrsunfall auf der Olper Straße in Büschergrund

(wS/red) Freudenberg 24.06.2022 | Ein Auffahrunfall auf der Olper Straße hat am Freitagmittag gegen 12 Uhr für zwei Verletzte und leichten Verkehrsbehinderungen geführt.

In Höhe der bft-Tankstelle beabsichtige ein von Büschergrund in Fahrtrichtung Freudenberg fahrender Renault abzubiegen und drosselte dazu seine Geschwindigkeit. Ein dahinter fahrender Renault bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt, eine weitere Person musste ebenfalls durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

