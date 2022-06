Wintersport bei sommerlichen Temperaturen: Feuerwehr Niederdresselndorf lädt zum Eisstockschießen ein

(wS/bu) Burbach 22.06.2022 | Niederdresselndorf. Am 02.Juli 2022 findet das mittlerweile traditionelle Eisstockschießen der Feuerwehr Niederdresseldorf statt. Bekannt ist der Sport eher bei winterlichen Temperaturen. Nicht so im Hickengrund! Alle drei Jahre sucht die Feuerwehr in Niederdresselndorf die besten Eisstockschützen der Region. Die Veranstaltung beginnt um 11:30 Uhr am Gerätehaus in Niederdresselndorf. Ab 14 Uhr wird es dann sportlich: Zahlreiche Gruppen aus der Region werden versuchen einen Platz auf dem Podium zur erringen. Ein Team besteht aus fünf Personen. Dabei ist es egal ob diese männlich oder weiblich sind. In drei Durchgängen wird das beste Team, sowie die besten Einzelspieler bestimmt. Neben dem Talent gehört auch ein bisschen Glück dazu die goldene Mitte zu treffen und die maximale Punktzahl zu erspielen. Das macht die Faszination dieses Wettbewerbs aus. Egal ob Freiwillige Feuerwehr, der Sportverein, Firmen oder vielleicht der Stammtisch jeder kann sich noch anmelden. Ein paar wenige Startplätze sind noch frei. Anmeldungen nehmen die Kameraden des Löschzuges entgegen. Der Meldebogen steht als Download unter www.feuerwehr-niederdresselndorf.de bereit. Im Anschluss an die Siegerehrung wird der Tag bei Musik in geselliger Runde ausklingen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich während des gesamten Tags bestens gesorgt. Neben leckeren Pommes oder Currywurst, gibt es frische Waffeln und kühle Getränke.

Die Feuerwehr Niederdresselndorf freut sich auf zahlreiche Besucher.