87-Jähriger fährt in eine Böschung: Zaun rettet Fahrzeug vor dem Absturz

(wS/red) Kaan Marienborn 31.08.2022 | Am Dienstag beabsichtigte ein 87-jähriger Mann mit seinem 25 km/h-Fahrzeug den Parkplatz einer Arztpraxis in Kaan Marienborn zu verlassen. Beim Rangieren verwechselt der Senior dann das Gas- mit dem Bremspedal. Sein Fahrzeug macht einen Satz nach vorne und landet in einem steilen Abhang. Nur dem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass ein Zaun das 25 Km/h Auto vor dem Absturz gerettet hat.

Nachdem der Fahrer sich selbst aus dem Kleinstwagen, auch Krankenfahrstuhl oder 25-Km/h Auto genannt, befreit hatte, wurde er in der Arztpraxis, die er zuvor besucht hatte erneut behandelt. Körperliche Verletzungen hat der Senior nicht erlitten, allerdings einen Schrecken den er so schnell nicht vergisst.

Nachdem die Feuerwehr Kaan Marienborn das Fahrzeug aus der Böschung gezogen hatte war der Einsatz beendet. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

