Erst Werksstudentin, jetzt Führungskraft – Lisa Stasiak ist neue Geschäftsleiterin der FOM Hochschule in Siegen

(wS/fom) Siegen 30.08.2022 | Es gibt vermutlich niemanden, der die FOM Hochschule in Siegen besser kennt als sie: Seit fast sieben Jahren ist Lisa Stasiak am Hochschulzentrum in der Birlenbacher Straße im Einsatz, jetzt wechselt sie an die Spitze. Ab sofort ist sie die neue Geschäftsleiterin und tritt damit die offizielle Nachfolge von Thomas Scheicher an, der die Geschicke der Siegener FOM seit 2015 leitete. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, sagt Stasiak. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass hier sehr gute Arbeit geleistet wird, die ich gerne fortsetzen will.“

Stasiak ist eng mit dem FOM Hochschulzentrum Siegen verbunden. Dort arbeitete sie bereits während ihres Bachelor-Studiums „Literatur, Kultur, Medien“ an der Universität Siegen als Werkstudentin im Betreuungsdienst. Und auch nach ihrem Studienabschluss blieb die FOM Hochschule in Siegen ihre berufliche Heimat – zunächst als Studienberaterin und zwischenzeitlich als kommissarische Geschäftsleiterin. Nun folgt als neue Geschäftsleiterin der nächste Schritt auf der Karriereleiter.

An der Siegener FOM schätzt Stasiak besonders die familiäre Atmosphäre. „Der direkte Kontakt mit den Studierenden ist uns sehr wichtig“, sagt die 29-Jährige und nennt als Beispiele gemeinsame Aktionen wie Exkursionen zu Unternehmen und die Organisation eines Bowlingturniers. Zudem will Stasiak als neue Geschäftsleiterin das Bildungsangebot in der Region weiter stärken und das Netzwerk der Hochschule weiter ausbauen.

Anmeldungen zum Wintersemester 2022 sind immer noch möglich. Im Wintersemester 2022 stehen am FOM Hochschulzentrum Siegen die Bachelor-Studiengänge „Business Administration“, „Wirtschaftsinformatik“ und „Soziale Arbeit“ zur Auswahl. Wer bereits einen ersten Hochschulabschluss vorweist, kann sich mit einem Master-Studium in „Wirtschaftsingenieurwesen“, „Human Resource Management“ oder „Business Consulting & Digital Management“ weiterbilden.

Foto: FOM Hochschule Siegen

