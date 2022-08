Gemeindejugendfeuerwehrspiele – Jugendfeuerwehr Holzhausen holt sich den Pokal

(wS bu) Burbach 29.08.2022| Burbach-Wahlbach Pandemiebedingt mussten auch die Gemeindejugendfeuerwehrspiele der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Burbach in den vergangenen beiden Jahren ausfallen doch am vergangenen Sonntag war es endlich so weit. In Wahlbach trafen sich rund 50 Jugendliche aller Burbacher Jugendfeuerwehren mit ihren Betreuerinnen und Betreuern, um bei schönstem Sommerwetter um den Pokal zu wetteifern. Nachdem der Spielmannszug Wahlbach der Freiwilligen Feuerwehr Burbach die Wettkämpfe mit einigen schmissigen Musikstücken eröffnet hatte, begrüßten die stellvertretenden Gemeindejugendfeuerwehrwarte Ingo Petri und Matthias Fuhrmann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die zahlreich erschienenen Gäste und gaben einige organisatorische Hinweise.

Das Organisationsteam um Ingo Petri, Matthias Fuhrmann und den Wahlbacher Jugendfeuerwehrwart Timo Harmel hatte einige interessante Feuerwehrspiele vorbereitet, bei denen es für die insgesamt acht Mannschaften galt, Teamfähigkeit und Geschick unter Beweis zu stellen. So mussten die Nachwuchsflorianer etwa beim „Leiterschlitten“ auf einem Steckleiterteil, das auf Rundhölzern lag, sitzend eine vorgegebene Distanz in möglichst kurzer Zeit überwinden. Beim „Helmtransport“ galt es, einen wassergefüllten Feuerwehrhelm – in einer Reihe Rücken an Rücken und gegenübersitzend – zu einem Gefäß zu befördern und dort zu entleeren. Gemessen wurde die insgesamt beförderte Wassermenge. Beim „Schätzwiegen“ ging es darum, das Gewicht von verschiedenen feuerwehrtechnischen Geräten möglichst genau zu schätzen. Augenmaß war beim „Leinenbeutelwerfen“ gefragt. Hier musste ein Beutel mit einer Feuerwehrleine möglichst Zielgenau auf einer Zielskala platziert werden. Knifflig wurde es dann noch einmal beim „Hindernisparcours“ bei dem mit Wasser gefüllte kleine Eimer auf dem Blatt einer Schaufel über und um verschiedene Hindernisse balanciert werden mussten. Nachdem alle Spiele absolviert waren, warteten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gespannt auf die Ergebnisse.

Die Siegerehrung am Nachmittag wurde von Bürgermeister Christoph Ewers und dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Thorsten Schneider vorgenommen. Sieger der diesjährigen Gemeindejugendfeuerwehrspiele wurde die Jugendfeuerwehr Holzhausen mit 7350 Punkten, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Wahlabach mit 7200 Punkten und der Jugendfeuerwehr Burbach mit 6950 Punkten. Damit hat sich die Jugendfeuerwehr Holzhausen auch den Wanderpokal geholt, den es im kommenden Jahr zu verteidigen gilt.

