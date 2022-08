Sandstraße nach Motorradunfall voll gesperrt: Kradfahrer schwer verletzt

(wS/red) Siegen 31.08.2022 | Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Sandstraße in Siegen. Beide Fahrzeuge waren aus Richtung Kaisergarten in Richtung CineStar unterwegs.

Der BMW-Fahrer beabsichtigte von der rechten auf die linke Spur zu wechseln. Ein von hinten heranfahrender Motorradfahrer erkannte den Spurwechsel zu spät und fuhr in die Fahrerseite des BMW. Durch den Aufprall kam der Kradfahrer zu Fall, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Die Sandstraße war im Bereich der Unfallstelle für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

