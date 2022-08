Vekehrsunfall in Bad Berleburg – verletzt wurde dabei neimand

(wS/red) Bad Berleburg 29.08.2022 | Glimpflich endete heute Mittag ein Verkehrsunfall in der Bad Berleburger Innenstadt. Eine junge Frau hatte aufgrund eines gesundheits Problems die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war zunächst rückwärts über einen Gehweg und dann in zwei vor einem Haus parkende Autos gekracht. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt und es waren keine Personen in oder an den Autos. Die junge Frau musste mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden, um ihr ursprüngliches Gesundheitsproblem zu behandeln. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau kurz zuvor einen Parkplatz verlassen und wollte ihre Fahrt erst antreten, als es dann zum Unfall kam.

