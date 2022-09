1. Wandermarathon der SGV Abt. Buschhütten e.V.

(wS/red) Kreuztal 30.09.2022 | Bis weit in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts richtete der Buschhüttener SGV Langstreckenwanderungen über Strecken von mehr als 40 km aus. Nun lässt der 1. Wegewart Friedo Völkel diese Tradition unter dem Namen „Marathonwanderung“ wieder aufleben.

An einem Samstag im August trafen sich um 05:30 Uhr gut 20 Wanderfreundinnen und Wanderfreunde am Bahnhof Kreuztal. Neben den Vereinsmitgliedern war eine ganze Reihe Gäste erschienen. Mit dem Zug fuhr man nach Bad Berleburg zum offiziellen Startpunkt. Unter Leitung von Friedo Völkel ging es los über Berghausen, Birkefehl und Erndtebrück bis zum Parkplatz an der Gillerberg-Liftstation, wo eine Verpflegungs-stelle eingerichtet war und noch weitere Teilnehmer hinzu stießen. Hier war über die Hälfte der Strecke geschafft und es ging dann weiter über die Kredenbacher Höhe bis nach Buschhütten.

Nach genau 42,23 km und 8:15 h Wanderzeit trafen alle wohlbehalten bei Friedo Völkel im Garten ein. Dort gab es als Belohnung eine Finishermedaille, Bratwurst und kalte Getränke. Nach Abzug der Kosten blieben von den Spenden der Teilnehmer noch 150 Euro übrig. Über diesen Betrag darf sich die Kindervilla Dorothee, eine Kurzzeitpflegeeinrichtung für behinderte Kinder und Jugendliche in Buschhütten, freuen. Die Marathonwanderung für das nächste Jahr ist schon in Planung.

Fotos: SGV Abt. Buschhütten e.V.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier