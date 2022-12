Auf Spurensuche in der Natur: Projekt „Burbachs artenreiche Nachbarschaft“ lädt zu Kinder-Veranstaltung ein

(wS/red) Burbach 23.09.2022 | In den heimischen Wäldern, Parks und Gärten gibt es zahlreiche wildlebende Tiere. Viele von ihnen sind vor allem in der Dämmerung oder in der Nacht aktiv und ruhen tagsüber in ihren Verstecken. Andere sind scheu oder so gut getarnt, dass sie kaum zu entdecken sind. Doch sie alle hinterlassen Spuren, die einiges über ihr Verhalten und ihre Nahrung verraten. Mit etwas Übung lässt sich ablesen, welches Tier hinter welcher Spur steckt.

Die Biologische Station Siegen-Wittgenstein lädt im Rahmen des Projektes „Burbachs artenreiche Nachbarschaft“ am Mittwoch, 5. Oktober 2022, von 14 Uhr bis 16 Uhr zu einer gemeinsamen Spurensuche mit Ranger Matthias Speck ein. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz „Zum Großen Stein“, in 57299 Burbach-Holzhausen.

Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bei Julia Herling unter 02732 7677345 oder per E-Mail an j.herling@biostation-siwi.de.

Für die Veranstaltung wird wetterangepasste Kleidung benötigt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Projekt gibt es unter www.burbachs-artenreiche-nachbarschaft.de.

Fotos: J. Herling

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier