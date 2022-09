Aufgrund hoher Nachfrage: Zusatzkonzerte der Philharmonie im Apollo

(wS/ap) Siegen 20.09.2022 | Die Gala der Filmmusik und die Gala der Wiener Klassik erfreuen sich so großer Beliebtheit, dass das Apollo-Theater und die Philharmonie Südwestfalen nun zusätzliche Termine für beide Konzerte bekanntgeben. Das Zusatzkonzert der Gala der Wiener Klassik findet am Samstag, 28. Januar 2023, 19.30 Uhr, und das Zusatzkonzert der Gala der Filmmusik am Montag, 20. Februar 2023, 19.30 Uhr, jeweils im Apollo-Theater statt. Karten für die Konzerte sind ab Donnerstag an der Theaterkasse, telefonisch oder auch online auf www.apollosiegen.de erhältlich.

Fotos: Apollo-Theater Siegen e.V.