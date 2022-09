Ausbildungsbeginn zur Justizfachwirtin im Landgerichtsbezirk Siegen

(wS/red) Siegen 03.09.2022 | Fünf Nachwuchskräfte haben zum September ihren Vorbereitungsdienst zur Justizfachwirtin begonnen. Nachdem die angehenden Beamtinnen am 1.9. am Oberlandesgericht Hamm vereidigt wurden, traten sie heute ihren Dienst am Landgericht Siegen an. Sie wurden begrüßt durch den Vizepräsidenten des Landgerichts Dr. Seibel, die stellvertretende Geschäftsleiterin Frau Schulz und die Sachbearbeiterin Frau Zeppenfeld.

Der Ausbildungslehrgang dauert zwei Jahre und befähigt zu einer Beamtenlaufbahn im mittleren Justizdienst. Hierbei erfolgt die fachpraktische Ausbildung vor Ort in den verschiedenen Justizeinrichtungen des Bezirks (Gericht bzw. Staatsanwaltschaft) mit Begleitunterricht (insgesamt 14 Monate). Die theoretischen Ausbildungsabschnitte von insgesamt zehn Monaten werden in einem Ausbildungszentrum der Justiz absolviert. Das Besondere an diesem Ausbildungsgang ist, dass hiermit die Beamtenlaufbahn des mittleren Dienstes direkt nach der Schule (mittlere Reife) begonnen werden kann.

Die Verwendung in der Justiz ist breit gefächert. So können Tätigkeiten in einer Geschäftsstelle bzw. Serviceeinheit wahrgenommen sowie Arbeiten eines Urkunds-, Kosten- oder Anweisungsbeamten übernommen werden. Auch ein Einsatz in der Justizverwaltung ist denkbar. Der nächste Ausbildungsjahrgang ist für 2023 geplant.

Foto: Landgericht Siegen

